للمرة الثانية .. حريق يلحق أضرارًا بأحد مواقع التراث العالمي في اليابان

قال مسؤول بإدارة الإطفاء إن حريقا ألحق أضرارا بمبنى واحد على الأقل في أحد مواقع التراث العالمي في اليابان اليوم الاثنين، بعد أيام قليلة من حريق دمر قسما كبيرا من موقع ياباني آخر للتراث العالمي، في جزيرة أوكيناوا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة انباء

سبوتنيك.

قال مسؤول في إدارة الإطفاء إن حريق اندلع في موقع يضم منازل جاسشو-زوكوري التقليدية في مقاطعة جيفو بوسط اليابان. وبنيت هذه المنازل منذ مئات السنين بأسقف من القش، وأضاف المسؤول أنه تم إطفاء الحريق

والأضرار محدودة للغاية.

ولم يعرف سبب الحريق ورفض المسؤول تحديد عدد المباني التي لحقت بها أضرار.

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وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت رجال الإطفاء يخمدون النار في أحد منازل جاسشو-زوكوري.

وفي الأسبوع الماضي، دمر حريق قسما كبيرا من قلعة شوري، المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي في جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان.