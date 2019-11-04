السعودية: الإعلان عن إعصار مها بسرعة 170 كم في بحر العرب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن آخر المستجدات للحالة المدارية للعاصفة "مها" تشير إلى تطورها من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 170 كيلومترا/ساعة،

ويتحرك باتجاه الشمال نحو الشمال الغربي داخل بحر العرب.

تراجع الإعصار المداري "مها" إلى عاصفة خلال ساعات

وأكدت هيئة الأرصاد استمرارها في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة بشأنها عند

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حدوث أي مستجدات، حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.

صور .. أستاذ المناخ بجامعة القصيم: رسميًّا "مها" تصبح إعصارًا من الدرجة الأولى

كما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.