مقتل 8 من عائلة واحدة في انفجار شمال أفغانستان

أعلنت الشرطة ومسؤولون محليون في أفغانستان، اليوم الاثنين، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل من عائلة واحدة، إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارتهم، بإقليم باجلان في شمال البلاد.

وقال جافيد بشارات المتحدث باسم شرطة الإقليم إن هناك طفلان وأربع نساء بين القتلى، مضيفاً أن هناك ستة آخرين على الأقل، أصيبوا بجروح خطيرة.

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ووقع الانفجار في حوالي الساعة التاسعة صباحا (0430 بتوقيت جرينتش)، في منطقة تقع على مشارف بول خمري، عاصمة إقليم باجلان.

ووفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، فإن 20 بالمئة من ضحايا المدنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قتلوا في حوادث تفجير قنابل غير انتحارية، مما أسفر عن مقتل 347 مدنياً وإصابة 1317.