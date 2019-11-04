الجيش المصري يقضي على 83 إرهابياً بينهم عناصر "شديدي الخطورة"

أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، القضاء على 83 إرهابياً في إطار العمليات التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في كافة مناطق الدولة.
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أن العمليات في الفترة من 28 سبتمبر الماضي وحتى، اليوم الاثنين، أسفرت عن القضاء على 83 إرهابياً بينهم ستة عناصر شديدة الخطورة.
وأضاف البيان أنه تم ضبط كميات مع الأسلحة والذخيرة وأجهزة الاتصالات خلال العمليات بشمال ووسط سيناء.
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وذكر أنه تم استهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر المسلحة، إلى جانب تدمير 115 عربة دفع رباعي في مناطق شمال شرق وغرب وجنوب البلاد. كما كشف عن اكتشاف وتدمير فتحتي نفق.
وأضاف البيان أنه جرى إلقاء القبض على 61 فرداً "من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم"، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت البيان إلى أن الاشتباكات وأعمال تطهير البؤر الإرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة ضابط وجنديين اثنين.
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