ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي مستجدات أوضاع المنطقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها. اقرأ أيضاً...السعودية تبدأ طرح «أرامكو» الأعلى ربحية في العالم

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