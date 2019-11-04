كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتدام النقاش في لبنان بسبب التأخير بالدعوة إلى تعيين رئيس وزراء جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتدم النقاش السياسي والقانوني في لبنان، حول فشل الرئيس ميشال عون في الدعوة إلى إجراء مشاورات برلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد، بعد خمسة أيام من استقالة سعد الحريري من منصبه.

وذكرت تقارير إعلامية، أن عون كان يؤجل المشاورات من أجل حل بعض الخلافات، مما يثير العديد من الحواجب حول شرعية ودستورية حركته، وسط توترات واحتجاجات مستمرة في البلاد ضد الطبقة السياسية.

وسيُكلف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة، يجب أن يقدم تشكيلة الفريق إلى الرئيس للموافقة عليها.

وقد أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، إلى التأخير في المشاورات قائلًا: "إنهم يرفضون الدستور من أجل الاستبداد الفردي وحزب سياسي واحد".