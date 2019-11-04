كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة أسبوع.. أمريكا وتايوان تبدأن تدريبات سيبرانية غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت تايوان والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تدريبات سيبرانية غير مسبوقة تستمر أسبوعًا في تايبيه للتدريب على مكافحة هجمات سيبرانية محتملة قد تشنها كوريا الشمالية أو الصين أو غيرهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

قال القائم بأعمال مدير "المعهد الأمريكي في تايوان" ريموند غرين، في كلمة خلال مراسم إنطلاق التدريبات التي تحمل اسم "التدريبات السيبرانية الهجومية والدفاعية"، إن مجموعة التدريبات الإلكترونية الدولية مع تايوان تركز على مكافحة تهديدات من كوريا الشمالية وغيرها.

وبحسب الوكالة التايوانية، ريموند غرين، حذر من أن "الأطراف الخبيثة تهدد صناعاتنا، ومؤسساتنا الديمقراطية، وسلامة بنيتنا التحتية الحيوية، بما في ذلك أنظمتنا المالية وشبكات الاتصالات".

Advertisements

وذكر أن العديد من الوكالات الأمريكية، وبينها وزارة الأمن الداخلي، تتعاون مع وزارة الأمن السيبراني في تايوان في إطار هذا البرنامج الذي تستضيفه مؤسسة "مايكروسوفت تايوان".

ونقلت الوكالة المركزية التايوانية عن كبير مستشاري مجلس الأمن القومي التايواني "دي تي لي" القول إن الحكومة في تايبيه والهيئات العامة تتعرض شهريا لنحو 30 مليون هجوم إلكتروني، يتم اعتراض 99.99% منها بنجاح.

وقد شنت أمريكا، هجمات سيبرانية ضد إيران بعد الاعتداء على منشآت أرامكو النفطية في السعودية في 14 سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون إن الهجمات السيبرانية هي وسيلة لمعاقبة طهران دون إحداث أضرار عالمية.

