كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "رويترز": مقتل 5 محتجين في بغداد برصاص قوات الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت قوات الأمن العراقية، النار على المتظاهرين في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، اليوم الإثنين.

وأفادت الوكالة، نقلًا عن شهود عيان، بمقتل 5 أشخاص على الأق، جراء إطلاق النار على محتجين في بغداد.

وكشفت وكالة رويترز، عن مقطع فيديو صورته من الموقع، وثق قتل متظاهر واحد بالرصاص الحي على يد قوات الأمن".

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وذكر عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في وقت سابق، أن حصيلة العنف بحق المتظاهرين، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، ارتفعت إلى أكثر من 250 قتيلاً، و11 ألف جريحاً.

وأوضح البياتي، أن "عدد المتظاهرين الذين قتلوا في بغداد، وباقي المحافظات في وسط، وجنوب العراق، إثر الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ارتفع إلى 265 قتيلاً"، مضيفا "أن عدد المصابين إثر العنف، تجاوز الـ11 ألف جريحا، في بغداد، والمحافظات الأخرى التي تشهد احتجاجات منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن".

ودخلت التظاهرات العراقية، يومها الـ11 حتى الآن، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، مطالبين إقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة المفسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، واستهدافهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي.