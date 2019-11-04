كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بانفجار قنبلة في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ثمانية أشخاص على الأقل من عائلة واحدة في أفغانستان، إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارتهم، بإقليم باجلان في شمال البلاد.

وأعلنت الشرطة الأفغانية، أن هناك طفلين وأربع نساء بين القتلى، مضيفة أن هناك ستة آخرين على الأقل، أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة الأفغانية، إن الانفجار وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا (0430 بتوقيت غرينتش)، في منطقة تقع على مشارف بول خمري، عاصمة إقليم باجلان.

وأكد عضوا مجلس الاقليم، محمد ظريف ظريف وأسد الله شهبز، وقوع الحادث.

يذكر أن المدنيين غالباً ما يتحملوا وطأة الحرب في أفغانستان.

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ووفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، فإن 20% من ضحايا المدنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قتلوا في حوادث تفجير قنابل غير انتحارية، مما أسفر عن مقتل 347 مدنياً وإصابة 1317.

وفي سياق متصل، لقي ثمانية أطفال مصرعهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق بالقرب من مدرستهم في مقاطعة تخار شمال شرق البلاد.

وقال سيد مهراج السادات، قائد شرطة المقاطعة، إن ضحايا هجوم السبت تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة.

ويقول إن الهدف المقصود من القنبلة كان على الأرجح قوات الأمن الأفغانية، التي غالبًا ما تستخدم الطريق. ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.

يلقي السادات باللوم على مقاتلي طالبان الذين ينشطون في محافظة تخار، ولا سيما في منطقة درقاد، حيث وقع الهجوم.