كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشغيل 60 جهاز طرد مركزي متطور.. انتهاك جديد للاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، بتشغيل 60 جهاز طرد مركزي متطور من طراز "آي آر 6" في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى العالمية، حسبما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

الذكرى الـ40 لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكبر صالحي، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني في الذكرى الـ40 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران.

30 جهازا للطرد المركزي

وفقًا للتلفزيون الرسمي قال صالحي: "نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازا للطرد المركزي "آب. آر. 6""، معتبراً أن هذه الخطوة تظهر "قدرة وعزم" إيران.

وأوضح صالحي أنه تم إضافة الأجهزة الجديدة المتطورة لمنظومة الطرد المركزي خلال الشهرين الماضيين، مشدداً على أن هذه الأجهزة "هي إنتاج وطني ولا تقل جودة عن نظيرتها الأجنبية".

ويمكن لجهاز الطرد المركزي "آي. آر. 6" إنتاج يورانيوم مخصب بسرعة تبلغ عشرة أضعاف سرعة إنتاج الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي "آي. آر. 1".

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الاتفاق النووي إيران

وألزم الاتفاق النووي إيران باستخدام 5060 جهاز طرد مركزي من طراز "آي. آر. 1" لتخصيب اليورانيوم عبر غاز سداسي فلوريد اليورانيوم سريع الدوران.

ويشير تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة هذه إلى أن أيران ستخفض المدة التي توقعها العلماء، والتي قدرت بعام واحد، والتي تحتاجها طهران لامتلاك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي، إذا اختارت السعي لامتلاك سلاح نووي.

وفي سياق متصل، أعلن صالحي، اليوم، عن تصميم نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزي، مضيفاً أنه بدأ اختبار أحدهما.

كما أكد أن إيران باتت تنتج 5 كلغ من اليورانيوم المخصب يومياً، أي أكثر بـ10 عشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي الواردة في الاتفاق النووي.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها. وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق.