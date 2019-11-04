كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخابرات الهندية تصدر إنذارا بشأن معسكرات الإرهاب المزعومة في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وكالات الأمن والمخابرات الهندية تحذيرات بشأن معسكرات تدريب الإرهاب التي تعمل في مقاطعة البنجاب الباكستانية.

وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية، إلى أن أجهزة الأمن الهندية تناقش قضايا الحدود في البنجاب وسط مخاوف متزايدة بشأن وجود معسكرات تدريب إرهابية مزعومة في باكستان.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مصادر في وكالة الاستخبارات الهندية، قولها، إن "عددًا كبيرًا من الرجال والنساء يقيمون في معسكرات ويخضعون للتدريب".

وتزعم المصادر، أن افتتاح ممر كارتاربور في 8 نوفمبر يمثل تحديًا خطيرًا في شكل "عناصر معادية" في باكستان ربما تتواصل مع حجاج السيخ الهنود خلال زيارتهم للضريح.

وُيقال، إن وكالات الاستخبارات قلقة أيضًا من امتداد شبكة الهواتف المحمولة في باكستان إلى الأراضي الهندية، ويُدعى أن قوات الأمن الحدودية شبه العسكرية في الهند قد طلبت من الشرطة في ولاية البنجاب حظر حيازة بطاقات SIM الباكستانية.

قبل حوالي أسبوع من افتتاح ممر كارتاربور، وهو طريق يمتد لمسافة أربعة كيلومترات بين الهند وباكستان، من شأن ذلك أن يسمح للحجاج السيخ من الهند بزيارة أحد مزاراتهم في باكستان

يربط ممر كارتاربور الهندي، ديرا بابا ناناك صاحب غورودوارا في منطقة غورداسبور مع غوردوارا داربار صاحب صهيب كارتاربور في باكستان.

ولم تعلق إسلام آباد على التقرير، لكن السلطات الباكستانية نفت مرارًا وتكرارًا وجود معسكرات تدريب إرهابية في البلاد.

وقعت باكستان والهند اتفاقًا في 24 أكتوبر لفتح ممر كارتاربور للسماح لحجاج السيخ من كلا البلدين بزيارة مزاراتهم.

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على الرغم من أن كلا البلدين قد اعترفا بأنه لا يزال لديهما بعض الاختلافات فيما يتعلق بالممر، فقد تم اتخاذ قرار بتوقيع الاتفاقية في "مصلحة أكبر" لجماعة السيخ.

يحمل كارتاربور الباكستاني، الذي يعني "مكان الله"، أهمية هائلة بالنسبة للسيخ، حيث أنشأه مؤسس السيخية جورو ناناك. بعد تقاطع شبه القارة الهندية وزيارة العديد من البلدان على مدار 22 عامًا (1499-1521)، استقر جورو ناناك في كارتاربور مع عائلته.

غوردوارا درب صاحب هو المكان الذي يُعتقد أنه توفي فيه عام 1539.

وقد وقعت الهند وباكستان اتفاقا يوم الخميس 24 اكتوبر، يتيح لزوار هنود عبور الحدود لزيارة ضريح للسيخ في بلدة باكستانية في تعاون نادر بين القوتين المسلحتين نوويا على الرغم من التوتر والاشتباكات التي تشهدها الحدود بينهما هذه الأيام.

يتيح الاتفاق دخول بدون تأشيرات من الهند لبلدة كارتاربور الباكستانية حيث يوجد المعبد في المكان الذي توفي فيه مؤسس ديانة السيخ جورو ناناك.

وقال محمد فيصل المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في حفل توقيع الاتفاق بكارتاربور "هذا يوم احتفال".

وأوضح فيصل أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سوف يفتتح النقطة الحدودية رسميا أمام الزوار الهنود يوم التاسع من نوفمبر . ووقع فيصل الاتفاق، نيابة عن الحكومة الباكستانية، مع مسؤول هندي.

وأضاف فيصل "كانت مفاوضات صعبة للغاية وشاقة مع الهند نظرا للتاريخ المشترك".

وكان السيخ، وهم أقلية في الهند، يسعون منذ زمن لإتاحة وصولهم بشكل أسهل للمعبد الواقع على مسافة أربعة كيلومترات داخل حدود باكستان التي تقطنها أغلبية مسلمة.

ويأتي افتتاح نقطة العبور الحدودية قبيل الاحتفال بالذكرى مرور 550 عاما على ميلاد مؤسس ديانة السيخ في 12 نوفمبر تشرين الثاني.