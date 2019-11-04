للمترشحين الأحرار لامتحانات الباكالوريا.. التسجيل انطلق اليوم برسم دورة 2020

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، صباح اليوم، إن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2020، والتي تتم حصرا على البوابة الإلكترونية للوزارة، قد انطلقت اليوم الاثنين على أن تستمر حتى 4 دجنبر المقبل، كآخر أجل للترشيح.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2020 بصفة “مترشح حر”، يخضع لنفس شروط الدورات السابقة، والمتمثلة في إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي، منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة، والترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها أو في إحدى مسالكها على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة.

ويشترط أيضا، ألا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، حيث لا يقبل الترشيح في هذه الحالة إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح.

كما يشترط ألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفادها لا يمكن الترشيح مجددا إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة اجتازها المترشح، والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)، وإيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 6 دجنبر 2019.

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وسيكون على المعنيين بالأمر، إرفاق الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، وتضمين ملف الترشيح التزاما مصادقا على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

أما المترشحون الأحرار في وضعية إعاقة والراغبون في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح، فيتعين إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت الإعاقة.

وحسب البلاغ، فإن الوزارة ستعمل على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا قبل 24 دجنبر المقبل، على أن تخصص الفترة الممتدة من 26 دجنبر 2019 إلى 3 يناير 2020 لتقديم الشكايات إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وستنشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2020 ، يوم 31 يناير المقبل. ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.