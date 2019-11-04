الفنان المغربي “رضوان أسمر” يقترب من لقب “ذا فويس” – فيديو

استطاع الفنان المغربي، رضوان أسمر، خطف ورقة العبور لمرحلة العروض المباشرة، في برنامج “ذا فويس”، بعدما تفوق في مرحلة المواجهة ضمن فريق الديفا سميرة سعيد.

ونافس رضوان الأسمر، في مرحلة المواجهة، ضمن آخر حلقات “ذافويس”، كلا من المصري أحمد عبد العزيز، والسعودي محمد أوليا، اللذين اختارت لهما سميرة أغنية “والله ما يسوى” لحسين الجاسمي، وقدماها بأداء مميز بشهادة أعضاء اللجنة الأربعة.

وفضلت سميرة سعيد ابن بلدها، رضوان الأسمر، لتنافس به في الأدوار المقبلة، أملا في تحقيق اللقب.

وبعد اختيار رضوان الأسمر، اقترحت سميرة سعيد على الفنان المصري محمد حماقي التفكير في ضم أحد المشتركين الآخرين لفريقه، فاتبع نصيحتها، وخطف المشترك أحمد عبد العزيز، ليكون ضمن فريقه، لاستكمال مشوار المنافسة في البرنامج.