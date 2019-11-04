عاجل… انهيار منزل في المدينة القديمة في طنجة- التفاصيل

تصوير- يونس ميموني

خلف انهيار منزل، قبل قليل، في طنجة حالة من الفزع في صفوف ساكنة منطقة “حي القصبة” المتواجدة بالمدينة القديمة.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، فإن ساكنة المنطقة سمعت صوت انهيار المنزل الذي كان مصنفا ضمن المنازل الآيلة للسقوط، التي شملها إحصاء السلطات المختصة من أجل إعادة ترميمها.

ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون الإنهيار قد حدث بسبب الأمطار التي شهدتها مدينة طنجة خلال هذه الأيام.