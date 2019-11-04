محاكمة “الصحافيين الأربعة”.. محكمة الإستئناف تقرر التأجيل لجلسة خاصة

قررت محكمة الاستئناف في الرباط، صباح اليوم الاثنين، تأجيل قضية الصحافيين الأربعة، إلى جلسة مقبلة تم تحديد تاريخ 9 دجنبر المقبل موعدا لها، حيث ستكون جلسة خاصة بالملف.
وجاء قرار المحكمة ليكون سادس تأجيل في القضية، التي يتابع فيها، أيضا، المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، بناء على شكاية من طرف حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين للمرة الرابعة.
وكانت ابتدائية العاصمة قد قضت في 20 من شهر مارس الماضي، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من المستشار البرلماني، عبدالحق حيسان، بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، والصحافيين الأربعة: “عبدالحق بلشكر”، من جريدة “أخبار اليوم”، و”محمد أحداد”، صحافي في يومية “المساء”، و”عبدالإله سخير” صحافي في الموقع الإخباري “الجريدة 24″، و”كوثر زاكي”، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”.
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