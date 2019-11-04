احتفلت الفنانة سلمى رشيد، أمس الأحد، بحفل عقيقة ابنها “يانيس”، الذي وضعته قبل حوالي شهر من الآن.
واختارت سلمى رشيد، أن تقيم حفل عقيقة خاص بالعائلة، والمقربين، بعيدا عن الأضواء، في حين تعتزم إقامة حفل آخر يحضره أصدقاؤها من الميدان الفني، والإعلامي.
وأثارت سلمى رشيد، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل وضعها لمولودها الأول، وذلك بعد انتشار أنباء عن سفرها للولايات المتحدة الأمريكية لوضع طفلها هناك، بغرض منحه الجنسية الأمريكية.
وكان أول ظهور لسلمى رشيد، بعد ولادتها، يوم السبت الماضي، في حفل لإحدى علامات التجميل، وقد صرحت للصحافة أن الأمومة غيرت حياتها بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى رشيد تحتفل بعقيقة ابنها “يانيس”.. الحضور اقتصر على المقربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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