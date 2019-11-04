وزير خارجية الأردن يتعهد بإطلاق سراح اللبدي ومرعي قبل نهاية الأسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن المواطنين الأردنيين الأسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، سيعودون إلى الأردن قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وذكر الصفدي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أنه "عملت الحكومة على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر".

وكانت الأردن قد استدعت سفيرها لدى تل أبيب، غسان المجالي، للتشاور احتجاجا على اعتقال مرعي واللبدي، يوم الثلاثاء الماضي، وصرّح الصفدي حينها أنه "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا، وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين".

ولفت إلى أن "وزارة الخارجية بذلت جهودا مستمرة، وأجرت اتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة، لمطالبة إسرائيل بإطلاق المواطنين الأردنيين، اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إداريا، في خرق للقوانين الدولية".

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وشدد الصفدي على أن "استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني، وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية، أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار". وطالب وزير الخارجية الأردني، إسرائيل، بـ"إطلاقهما (المعتقلين الاثنين) فورا دون أي تأخير، وإعادتهم إلى المملكة بشكل فوري".

واعتقلت إسرائيل، هبه عبد الباقي في 20 آب/ أغسطس الماضي، وعبد الرحمن مرعي في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، بشكل منفصل، بعد عبورهما جسر الملك حسين، دون توضيح لسبب الاعتقال.

وتخوض الأسيرة الفلسطينية الأردنية اللبدي، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 42 يوما ضد اعتقالها الإداري، حيث تقبع في "عيادة الرملة" بسبب تردي وضعها الصحي.

وبعد اعتقالها، حولت الأسرة اللبدي إلى التحقيق في معتقل "بيتح تكفا"، واستمر التحقيق معها لمدة شهر تقريبًا في ظروف قاسية، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعلى إثر ذلك أعلنت إضرابها عن الطعام في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، لتقوم مصلحة سجون الاحتلال بنقلها وعزلها في مركز توقيف الجلمة بظروف مأساوية.

في المقابل، يواجه الأسير مرعي، القابع حاليًا في معتقل "عوفر" الإسرائيلي، "أوضاعًا صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بسرطان في الخلايا الدهنية بالوجه منذ عام 2010، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية ولإجراء فحوصات طبية دورية"، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.