19.7 مليون يمني يفتقر للخدمات الصحية الأساسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن 19.7 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية، وفقًا لـ24 ألف وخمسمئة استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن أجريت خلال الأسبوع الماضي.

وذكر مكتب المنظمة في اليمن، عبر حسابه على "تويتر"، أن الفريق الصحي التابع له أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن. وأشار إلى أن الاستشارات الطبية كانت بالتعاون مع الحكومة اليابانية وشركاء آخرين.

يأتي ذلك فيما يعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم في البلاد والذي تخطى عامه الخامس، في ما اعتبرته الأمم المتحدة بأكبر "كارثة إنسانية" في العالم.

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وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يشن تحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، حربا ضد اليمن، بزعم دعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).في عمليات أدت إلى تفاقم الحالة الصحية من بينها تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.