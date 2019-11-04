نفت وزارة الخارجية، الاثنين، ما يتم تداوله بشأن سفيري العراق في أنقرة وباريس، مؤكدة مواصلة عملهما. وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننفي ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفيري العراق في أنقرة وباريس". وأكد الصحاف "مواصلة عملهما بانتظام في تمثيل العراق دبلوماسياً".



وكانت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت خبرا يتعلق بعمل سفيري العراق لدى تركيا وفرنسا. وكانت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت خبرا يتعلق بعمل سفيري العراق لدى تركيا وفرنسا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: سفيرا العراق بأنقرة وباريس يواصلان عملهما ولا صحة لما يتم تداوله بشأنهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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