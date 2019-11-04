أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، أن بلاده سترسل عناصر "داعش" إلى بلدانهم سواء أسقطت الجنسية عنهم أم لا.
وقال صويلو "سنرسل عناصر داعش الذين هم في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أسقطت الجنسية عنهم أم لا".
وأضاف أن ما يقارب 1200 عنصر من "داعش" هم في السجون التركية، مشيراً إلى إلقاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا.
وأفاد صويلو بأنهم يعملون على إحالتهم إلى السلطات القضائية، حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالارقام.. تركيا تكشف عدد عناصر 'داعش' في سجونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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