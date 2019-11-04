في حلقة جديدة من سلسلة الحوادث المماثلة التي تهز أوروبا، عثرت الشرطة اليونانية، اليوم الاثنين، على 41 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة مبردة شمال البلاد. وقال مسؤول من الشرطة، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إن الشاحنة عثر عليها على طريق سيارات سريع قرب مدينة كسانتي شمال اليونان لإجراء تفتيش اعتيادي. وأوضح المسؤول أن المهاجرين أغلبهم من أفغانستان ولم يصابوا بأذى خلال نقلهم عبر الشاحنة لأن نظام التبريد فيها لم يكن مشغلا.



وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الشرطة اعتقلوا السائق ونقلوه والمهاجرين إلى أقرب مركز للشرطة لتحديد هوياتهم. وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الشرطة اعتقلوا السائق ونقلوه والمهاجرين إلى أقرب مركز للشرطة لتحديد هوياتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة اليونان: العثور على 41 مهاجرا على قيد الحياة بشاحنة مبردة شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.