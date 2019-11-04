هولندا تعترف بمسؤوليتها عن مقتل 70 مدنياً بغارة جوية في العراق

اعترفت الحكومة الهولندية، الاثنين، بمسؤوليتها عن مقتل 70 مدنياً خلال غارة شنتها في عام 2015 بمحافظة كركوك العراقية. وذكرت وكالة "إن أو إس" الهولندية، أن "وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيلفيلد، أعربت عن أسفها بشأن مقتل 70 مدنياً خلال غارة شنتها في عام 2015 بمحافظة كركوك العراقية، وشددت على صعوبة تجنب الخسائر في حالات الحرب".



وبحسب تقارير إعلامية هولندية، انه "تم تدمير حي بالكامل في الغارة الهولندية على مصنع للأسلحة تابع لتنظيم داعش في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، ولقي ما يقارب 70 شخصا مدنيا حتفهم في هذا العملية، بينهم أطفال".



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