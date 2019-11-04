سبعة مصابين بتفريق تظاهرة جسر الاحرار

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن سبعة متظاهرين اصيبوا بعملية تفريق تظاهرة جسر الاحرار وسط بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية فرقت، اليوم، المتظاهرين الذين حاولوا غلق جسر الاحرار وسط بغداد، عبر الرصاص الحي في الفضاء، والضرب بالهروات اعلى الجسر، ما اسفر عن اصابة سبعة متظاهرين.
وأكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، ان جسر الاحرار وسط العاصمة سالك لمرور العجلات.
وأكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، ان جسر الاحرار وسط العاصمة سالك لمرور العجلات.
يشار الى أن مصدر أمني افاد، اليوم الاثنين، بأن متظاهرين اغلقوا جسر الاحرار في بغداد.
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