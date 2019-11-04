عمليات بغداد: جسر الاحرار سالك لمرور العجلات

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، ان جسر الاحرار وسط العاصمة سالك لمرور العجلات.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جسر الاحرار الان سالك لمرور العجلات ولا يوجد قطع فيه".
يشار الى أن مصدر أمني افاد، اليوم الاثنين، بأن متظاهرين اغلقوا جسر الاحرار في بغداد.
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