هيئة النزاهة تشرع بالتحقيق في عقود قنابل الغازات المسيلة للدموع

تشرع هيئة النزاهة بالتحقيق في عقود قنابل الغازات المسيلة للدموع والشركات البلغارية للسلاح.

وابلغ مصدر مطلع، الخليج 365، إن هيئة النزاهة شرعت بفتح التحقيقات في عقود قنابل الغازات المسيلة للدموع التي استخدمت مؤخرا في عمليات تفريق المتظاهرين، فضلا عن العقود التي ابرمت مع شركات السلاح البلغارية.

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واشار المصدر الى أن "وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي رفع ملفات عقود ابرمت في وقت سابق مع الشركات البلغارية للسلاح والتي تتضمن شبهات فساد واختلاف بالاسعار، الى هيئة النزهة للتحقيق فيها"، لافتا الى أن "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة شرعت بالتحقيق في هذه الملفات".