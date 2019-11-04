شكرا لقرائتكم إدارة الأكراد: تركيا تقوم بتغيير ديموغرافي بتل أبيض ورأس العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الكردية في بيان على "فيسبوك" إنه بعد أن هجرت تركيا قسراً أكثر من 300 ألف مدني من مدنهم وقراهم في تل أبيض ورأس العين، تحاول اليوم جلب سكان من غير المناطق المذكورة وتوطينهم، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، بغية تحقيق أهداف سياسية بحتة، الغاية منها تغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء التغيير الديموغرافي تحت حجة إعادة اللاجئين.

وأضاف البيان: "نرفض بالمطلق هذه السياسات وهذه التوجهات التركية العنصرية، ونناشد الرأي العالم العالمي التحرك لمنع هذه الكارثة التي ستفتتح الأبواب أمام صراعات قومية ومجتمعية".

وطالبت الإدارة الذاتية الأمم المتحدة بتجاهل دراسة مقترح الدولة التركية "توطين عائلات الفصائل الموالية لها في مناطقنا"، مؤكدة أن "صمت الأمم المتحدة حيال هذه الممارسات يشجع تركيا على الاستمرار في عدوانها ومشاريعها العنصرية".

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وأضافت في البيان: "ما زلنا نأمل من الأمم المتحدة إدانة هذا العدوان والضغط على تركيا للانسحاب من المناطق التي احتلتها".

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الكردية حذرت، السبت، من أن "تركيا تعمل على تقديم مشاريع راديكالية بهدف خلق الفوضى، وكذلك العمل على تغيير هوية المناطق الأصلية عبر ممارساتها في التغيير الديمغرافي"، منتقدة صمت الأمم المتحدة.

ورأت، في بيان لها، أن "تركيا، وبعد احتلالها لمناطق رأس العين وتل أبيض، وتشريدها لأكثر من 300 ألف مدني، تسعى إلى تغيير هوية هذه المناطق بشتى الوسائل والعمل على توطين لاجئين ممن لديها الآن والبالغ عددهم أكثر من 3 ملايين لاجئ بالتنسيق مع الأمم المتحدة، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في المنطقة".