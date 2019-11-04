وزارة الخارجية الصينية تحذر ماكرون من التدخل في ملف هونغ كونغ

حذرت وزارة الخارجية الصينية، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من "التدخل في ملف هونغ كونغ".
ويسعى الرئيس الصيني إلى تعزيز علاقاته مع الأوروبيين، في وقت يسجل اقتصاد بلاده تباطؤا، تفاقم بفعل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
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