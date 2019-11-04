وزارة الخارجية الصينية تحذر ماكرون من التدخل في ملف هونغ كونغ

حذرت ​وزارة الخارجية الصينية​، الرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​ من "التدخل في ملف ​هونغ كونغ​". ويسعى الرئيس الصيني إلى تعزيز علاقاته مع الأوروبيين، في وقت يسجل ​اقتصاد​ بلاده تباطؤا، تفاقم بفعل الحرب التجارية مع ​الولايات المتحدة​

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