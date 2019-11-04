الحكومة الهولندية تعترف بمسؤوليتها عن مقتل 70 شخصا بغارة جوية في العراق

أقرت ​الحكومة​ الهولندية بمسؤوليتها عن مقتل عشرات الأشخاص المدنيين خلال غارة شنتها في عام 2015 ب​محافظة كركوك​ العراقية استهدفت مصنع سلاح تابع ل​تنظيم داعش​ الإرهابي. وذكرت وكالة "إن أو إس" الهولندية، بأن "وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيلفيلد، أعربت عن أسفها، مشددة على صعوبة تجنب الخسائر في ​حالات​ الحرب"​​​، مشيرةً إلى أنه "تم تدمير حي بالكامل في الغارة الهولندية على مصنع للأسلحة تابع لتنظيم "داعش" في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، ولقي ما يقارب 70 شخصا مدنيا حتفهم في هذا العملية، بينهم أطفال".

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