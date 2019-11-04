شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش قانون الحكومة للمتحف الكبير..و"عبد العال":فخر لنا جميعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان، تقريرى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، والمتحف القومى للحضارة.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المتحف الكبير سيكون واجهة حضارية لمصر، وإنه علينا أن نفخر به جميعاً، كونه استخدم كافة المعايير العلمية فى بناء هذا المتحف، وإنه يتم الزالة كافة العشوائيات المحيطة به، مشيداً بجهد وزير الآثار " وزير شاب ونشط وعالم".

وتساءل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، عن السبب وراء وجود هيئتين للمتحفين، وليس هيئة واحدة، فأجاب وزير الآثار، إن كل هيئة شغالة بخطة، ولها هدف ورسالة وخطة مختلفة، وأن تلك المتاحف هى ليست متاحف، ولكنها مجمعات حضارية.

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ونصت فلسفة المشروع، أنه قد أولى المشرع الدستورى اهتماما كبيرا بالآثار وحمايتها والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه، وحظر إهداءها أو مبادلة أي شىء منها وجعل الاعتداء عليها أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم ، كما تولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر، وإن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي،بجميع تنوعاته ومراحله الكبرىالمصرية القديمة، والقبطية والإسلامية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وانطلاقا من إرادة المشرع الدستورى سالفة البيان، وانفاذا لها، وفى إطار خطة الدولة بالتعريف بتراث مصر الحضاري الثقافي الممتد عبر الاف السنين.

فكان تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ليصبح مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية، والتعريف بالتراث الحضاري المصري العالمي من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة، وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعتها الأثرية، وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلا عن كونه مقصدا سياحيا عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقا لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات.