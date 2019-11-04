مجلس النواب يكلف الحكومة بتقديم تقرير عن مشكلة ارتفاع سعر الأسمدة

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وانتقد وكيل البرلمان، وزير الزراعة، بسبب عدم حل مشكلة ارتفاع سعر الأسمدة، وترك الفلاحين يعانون مع السوق السوداء، متهما الوزير بتجاهل الفلاحين وعدم الاستماع لمشاكلهم وحلها.
وقال "وهدان"، فى كلمة له خلال الجلسة العامة: "الفلاح يستغيث، والوزير كلمته وقال هيشكل لجان، لازم يتم حل مشكلة أسعار الأسمدة وتوفيرها بسعر مناسب للفلاحين، والمشكلة مش عند الفلاح المصرى، المشكلة عند الوزير، هناك مشكلة فى التعاقد، الوزير ترك الفلاح المصرى عرضة للسماسرة والسوق السوداء، الفلاح النهاردة بيشترى الشيكارة بـ600 جنيه".
وتابع "وهدان": "الوزير يقول حاضر وأوامر، وأكثر من مرة كلمته عشان يخلص الموضوع ومفيش حاجة حصلت، للأسف الجمعيات موجودة، لكن وزير الزراعة ضد الزراعيين والفلاحين وضد الزراعة، وكلمت رئيس الوزراء وقولت له إن وزير الزراعة عنده مشكلة يعانى منها القطاع الأكبر من الفلاحين أكثر من 8 مليون، وجمعيات الإصلاح وشباب الخريجين، طيب بعد ما نكلم الوزير ورئيس الوزراء، نروح لمين؟، لازم رئيس الجمهورية يتدخل، الوزير للأسف لا يسمع للفلاح، والفلاح المصرى يأن، نعمل إيه فى وزير الزراعة، مش عايز يرد على التليفون، يعنى إيه هتشكل لجان، اللجان يعنى فى التلاجة يا افندم، هنعمل ايه مع حضرتك، الأسمدة موجودة وحابسها هذا القرار".
من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "يكلف وزير شئون مجلس النواب بتقديم تقرير تفصيلى عن هذا الموضوع فى جلسة الغد".
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