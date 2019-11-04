"حقوق إنسان النواب" تطالب الحكومة بتفعيل قرارات الرئيس بحسن معاملة المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العباسى، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب سوء معاملة رئيس مجلس ومدينة رشيد، للمواطنين بالمركز ومنعهم من دخول مكتبه وعدم مقابلتهم وحل مشاكلهم.

وأعلن عابد، تشيكل لجنة تعمل 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين وللمتابعة مع جميع الوزارات والإدارات إعادة توزيع مدونه السلوك على جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية وضرورة احترام المواطن الذى ساند الدولة كثيرا فى مراحل مختلفة من عمر الوطن. وقررت اللجنة تعليق أعمال الجلسة لحين حضور وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة لشرح موقف الوزارة من التعامل مع المواطنين. Advertisements وفى مستهل أعمال اللجنة، شن عابد، هجوما حاد على وزارة الإدارة المحلية، بعد تأخر موظفو وزارة التنمية المحلية عن حضور اجتماع اللجنة لمناقشه طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العباسى بقوله : الإهمال وصل للحلقوم فى وزارة التنمية المحلية ويجب معاقبة المسؤولين فيها جنائيا وليس إداريا. وأضاف عابد، أن استمرار الإهمال فى تلك الوزارة يستوجب تقديم الوزير لاستقالته حيث أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة احترام حقوق المواطنين، فما نجدة اليوم إهمال وتأخر للمسؤولين وعدم حضوره وسوء معاملة المواطنين ".

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