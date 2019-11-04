شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة للبرلمان: انتهاء قوائم انتظار زراعة القوقعة خلال ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة، أنه خلال ثلاثة أشهر سيتم الانتهاء تماماً من كل قوائم الانتظار الخاصة بزراعة القوقعة.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم الالتزام بمواعيد إجراء العمليات للمرضى.

وقال عاطف، فى كلمته خلال الاجتماع، إنه تم حتى الآن إجراء ما يقرب من 14 ألف حالة جراحة أورام، و93 ألف عملية رمد، و19 ألف عملية قلب مفتوح، و190 ألف حالة قسطرة قلبية، و19 ألف زراعة قوقعة. وأشار المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، إلى أن هناك 830 مستشفى حكومى وخاص تعمل فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وقد حققت الهدف منها وهو القضاء على قوائم الانتظار وعدم تراكمها والوصول إلى المعدلات العالمية. Advertisements وأضاف أن منطقة سيناء لها طبيعة خاصة فيما يتعلق بقوائم الانتظار، خاصة فيما يتعلق بزراعة القوقعة والمفاصل والقلب المفتوح، لافتًا إلى أنه سيتم الوصول لحل للتخفيف عن سفر المرضى من العريش، بحيث يتم تخصيص 3 أيام فقط لمثل تلك العمليات، بحيث يتم تخفيف عناء السفر. وشهد الاجتماع إشادة النواب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة، مؤكدين أنه لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الصحة بمصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة للبرلمان: انتهاء قوائم انتظار زراعة القوقعة خلال ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.