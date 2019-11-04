شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان: اجتماع مع وزير الخارجية لنقل رسالة للعالم ترفض التدخل فى شئوننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع مع وزير الخارجية لنقل رسالة من الشعب المصرى للجهات المعنية برفض كافة أشكال التدخل من أى طرف واحترامه لكافة الدول ورغبته فى الحوار فى إطار من الاحترام المتبادل.

وأكد رئيس اللجنة، فى تصريحات صحفية، أن الرسالة ستتضمن عدم التدخل فى شئون الشعب المصرى الداخلية الذى يعرفها ويديرها بذاته ولم يكن فى تاريخه ولن يكون فى حاجة لأوصياء ومقيمين لأوضاعه وشئونه الداخلية، وللوقوف على المباحثات التى يجريها الوزير مع وزراء خارجية الدول كافة وكذلك دور بعثاتنا الدائمة فى الأمم المتحدة والمجلس الأممى لحقوق الانسان لتقديم مشروعات قرارات وبيانات حول الدول الراعية والداعمة والموفرة للملاذ الآمن للإرهابيين. وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه قد تم الاتفاق على عقد الاجتماع مع وزير الخارجية بعد عودته من الزيارة الرسمية التى يقوم بها فى اطار مباحثات سد النهضة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان: اجتماع مع وزير الخارجية لنقل رسالة للعالم ترفض التدخل فى شئوننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.