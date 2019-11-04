شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى "مشروعات البرلمان" خلال مناقشة قانون تنمية القطاع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
قال النائب سيد عبد الوهاب بردعة عضو اللجنة، إن ما يحدث خطأ كبير ولا يصح تجاهل مشروع القانون المقدم من النواب، والإكتفاء بعرض المشروع المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعى وأكثر من 60 عضوا سابق فى التقديم عن مشروع القانون المرسل من الحكومه، كما أنه يمس الشارع بشكل كبير.
وأيده فى ذلك النائب سيد سلطان قائلا: "عايزين نعرف المواد التى تتفق مع رؤية الشارع واتجاهه فى المواد الواردة بمشروعى القانونين من المشاركين فى جلسات الاستماع الخاصة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وتدخلت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة لفض هذا الاشتباك، وطالبت زملائها بالهدوء لاستكمال مناقشة القانون، قائلة: " مازلنا فى البداية وهذة الجلسات التى عقدتها اللجنة على مدار أمس واليوم وغدا، هدفها الاستماع إلى جميع وجهات النظر للخروج بصياغات محكمة".
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