شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات برلمانية للحفاظ على الآثار بحضور مسئولى الوزارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم المنعقد برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، توجيه 4 توصيات إلى وزارة الآثار، فى شأن مناقشة طلب الإحاطة المقدم لمنع الحفر العشوائي عن الآثار بمنطقة أبو رواش، بحضور الدكتور مصطفى الوزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار. ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى: 1. تشكيل لجنة وزارية للتحقيق فيما طرحه النائب فى طلب الإحاطة، وإفادة اللجنة بالتفاصيل. 2. إبلاغ اللجنة بالاجراءات التى تتبعها وزارة الآثار لزيادة تأمين المواقع الأثرية. Advertisements 3. إبلاغ اللجنة بخطة الوزارة فى التعيينات والتغييرات الخاصة بالأفراد العاملين بالمواقع الأثرية. 4. تكليف النائب نضال السعيد وكيل اللجنة، بالاجتماع مع المعنيين بالوزارة بالتسجيل الالكترونى للقطع الأثرية، للحفاظ عليها.

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