خلاف حاد بين أمرابط وحمد الله وسلوك هذا الأخير يخلف استياء المغاربة – فيديو

عاد عبد الرزاق حمد الله، المحترف المغربي بنادي النصر السعودي ليثير الجدل من جديد، هذه المرة بسبب خلاف محتمل مع مواطنه وزميله في الفريق الأصفر، نور الدين أمرابط، عميد المنتخب المغربي.

ونقلت عدسات الكاميرا، لقطتين مثيرتين للجدل اللاعبين في مباراتهما الأخيرة بالدوري السعودي أمام أبها، والتي انتهت بانتصار الفريق برباعية.

الأولى تتمثل في رفض حمد الله منح زميله فرصة تسديد ضربة الجزاء، بعد أن رغب في تسديدها، والثانية تتمثل في رفضه الإحتفال مع اللاعب بعد توقيعه لهدف، وهو الأمر الذي يؤكد بأن هناك خلاف كبير بين الرجلين.

هذه اللقطة، خلفت ردود أفعال غاضبة من حمد الله، الذي تصدر العناوين في الفترة الأخيرة، بسبب خلافاته المتكررة مع المنتخب المغربي ولاعبيه.