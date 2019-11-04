بشمال سيناء.. الجيش المصري: مقتل 83 “تكفيريا” وتفجير 376 عبوة ناسفة

أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين، عن مقتل 83 من “العناصر التكفيرية” وتفجير 376 من العبوات الناسفة، منذ 28 شتنبر الماضي، في سياق الحرب التي تشنها القوات المسلحة والشرطة على البؤر الارهابية، بحسب بلاغ صدر صباح اليوم.

وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية، أن هذه العمليات تأتي “في إطار استكمال جهود مكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة”، موضحا أنه “تم خلال الفترة ذاتها استهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115عربة دفع رباعي”.

ومكنت مختلف هذه العمليات، يضيف المصدر، من مصادرة كمية كبيرة من الاسلحة والمعدات التي تستعمل في تصنيع المتفجرات وذخائر من مختلف الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال.

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وسجل المصدر ذاته أنه تم أيضا اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات الجيش بعدد من مناطق العمليات، مضيفا أن عمليات التمشيط والمداهمة مكنت كذلك من تدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ.

وتم أيضا، إلقاء القبض على 61 من العناصر الإجرامية، يضيف البيان، وتفكيك شبكات تتاجر في المخدرات بمختلف أصنافها.

وتقول السلطات المصرية، إنها تشن حربا على بؤر الإرهاب، خصوصا في منطقة سيناء التي استقرت بها تنظيمات متطرفة، بحسب قولها، خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 وما تلاها من انفلات أمني.