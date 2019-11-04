أكد أنه سيكون ضيفا مبجلا بتونس.. الترجي يشكر أ.آسفي على حفاوة الاستقبال

توجه فريق الترجي الرياضي التونسي، بعبارات الشكر والتقدير لمسؤولي أولمبيك آسفي، على حفاوة الاستقبال التي حظي بها بطل تونس في المغرب، لخوض ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ضد القرش المسفيوي.
وأكد الترجي، أنه يشكر مكونات الفريق المسفيوي على كرم الضيافة، والخدمات المقدمة لكامل الوفد التونسي منذ حلوله بالمغرب، مشيرا أن الأولمبيك سيكون ضيفا مبجلا بتونس، وسيلقى ممعاملة بالمثل وأكثر خلال لقاء الإياب في رادس.
وكانت المباراة التي احتضنها ملعب المسيرة، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حيث كان الترجي سباقا للتسجيل بواسطة حمدو الهوني في الدقيقة 33 من الشوط الأول، قبل أن يعدل محمد المورابيط الكفة لممثل المغرب عند الدقيقة 82 من الجولة الثانية.
وتقام مواجهة الإياب في 23 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب رادس، في العاصمة التونسية، تونس.
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