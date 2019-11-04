مهرجان تلاقح الثقافات.. لا صوت يعلو على موسيقى القيتارة في الكنيسة الكاثوليكية في العرائش – فيديو

فيديو: يونس ميموني

احتضنت الكنيسة الكاثوليكية في مدينة العرائش، الجمعة الماضية، حفلا موسيقيا، من تقديم فرقة “ديو إن برومبتوس” الإسبانية، التي قدمت معزوفات تعتمد على آلة القيتارة.

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وفي حديثهما لـ”اليوم 24″، عبر عضوا المجموعة عن اعتزازهما بمشاركتهما في الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات في العرائش، كونه من أكثر المهرجانات تميزا، ويجمع عدد كبير من الفنانين، وقد قدما فيه وصلات تعتمد على القيتارة، من أجل إيصال رسائل إلى الجمهور، حسب تعبيرهما.

عضوا فرقة “ديو إن برومبتوس” الإسبانية، هما اثنان من بين 200 فنان، يشاركون في مهرجان تلاقح الثقافات في مدينة العرائش، لتقديم أنواع موسيقية متنوعة.

يذكر أن فعاليات دورة 2019 من المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات في العرائش، اختتمت مساء أمس الأحد.