شحادة يلتقي محافظ جنين لتحسين شؤون طلاب الداخل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى يوم أمس الأحد، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، مع محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، ومع مديرة مديرية التربية والتعليم في المحافظة، الأستاذة سلام الطاهر، لتحسين شؤون طلاب الداخل الفلسطيني، بالإضافة لبحث سبل تطوير العمل المشترك.

وتناول اجتماع شحادة مع محافظ جنين أوضاع طلاب الداخل في الجامعة العربية الأميركية في جنين واحتياجاتهم للتمكّن من تحسين وتدعيم شؤون الطلاب، منها مثلًا تطوير الشارع المؤدي للجامعة ومساكن الطلبة.

خلال لقاء شحادة بالرجوب

وبحث شحادة مع الطاهر سبل تطوير العمل المشترك، وإمكانية تبادل بعثات طلابية وتنسيق فعاليات مشتركة بين مدارس المحافظة وبين مدارس الأهل في الداخل.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين محافظة جنين والداخل الفلسطيني، واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات بغية تعزيز العلاقات بين أبناء الشعب الواحد.