للنساء... تمارين بسيطة لتبدين أصغر سنًا وأكثر جمال

خصر نحيف في سن الأربعين؟ هذا ممكن. لنحت جسمك والتخلص من الجلد المترهل الذي يرافق تقدم العمر، إليك ثمانية تمارين تتلاءم بشكل مثالي مع النساء اللاتي تجاوزن سن الأربعين، حسب تقرير للكاتبة سارة أم نشرته مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية.



1. تمرين القرفصاء

هو التمرين الأفضل للحصول على أرداف مشدودة وممتلئة، وينبغي ممارسة القرفصاء بشكل صحيح لتجنب آلام الظهر:

- قفي مع الحفاظ على ساقيك متباعدتين بما يتناسب مع عرض كتفيك، ومدي ذراعيك أمامك محافظة على استقامة الظهر.- تنفسي بعمق مع النزول إلى الأسفل كما لو كنت ستجلسين على كرسي، دافعة أردافك إلى الخلف حتى يكون فخذاك متوازيين مع الأرض، دون رفع قدميك.

- كرري التمرين على ثلاث فترات في اليوم، في كل منها 10 مرات، وذلك لمرتين في الأسبوع كي تحصلي على نتائج مرضية.

2. تمارين تمديد الجزء السفلي من الجسم

مع تقدم العمر، تصبح عضلات باطن الركبة الموجودة في الجزء الخلفي للفخذين صلبة وغير قادرة على القيام بحركات معينة. وبفضل هذا التمرين تسترجع هذه العضلات مرونتها. ولممارسة هذا التمرين تحتاجين إلى طاولة يصل ارتفاعها إلى مستوى وركيْك:

- ضعي قدمك اليمنى على الطاولة مع الحفاظ على ساقك اليسرى مستقيمة.

- اثني ركبتك اليمنى تدريجيا.

- حافظي على هذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ عبر مد الركبة اليمنى حتى تشعري بالتمدد.

- كرري العملية ذاتها مع القدم اليسرى.

- يجب القيام بهذا التمرين 10 مرات لكل قدم.

3. تمرين الجسر من أجل الأرداف

للحفاظ على عضلات أردافك، عليك بهذا التمرين: