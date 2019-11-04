افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن اسعافات الدفاع المدني توجهت الى جسر الاحرار وسط بغداد نتيجة حصول اصابات بين المتظاهرين.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن اسعافات الدفاع المدني توجهت، ظهر اليوم، الى جسر الاحرار نتيجة حصول اصابات.
وأوضح أنه لم يتبين لغاية الآن، إن كانت الاصابات نتيجة الرصاص الحي او قنابل مسيلة للدموع.
واغلق متظاهرون في وقت سابق اليوم، جسر الاحرار وسط بغداد، ومنعوا العبور خلاله.
وأوضح أنه لم يتبين لغاية الآن، إن كانت الاصابات نتيجة الرصاص الحي او قنابل مسيلة للدموع.
واغلق متظاهرون في وقت سابق اليوم، جسر الاحرار وسط بغداد، ومنعوا العبور خلاله.
كانت هذه تفاصيل خبر اسعافات الدفاع المدني تتوجه الى جسر الاحرار ببغداد نتيجة حصول اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.