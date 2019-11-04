اسعافات الدفاع المدني تتوجه الى جسر الاحرار ببغداد نتيجة حصول اصابات

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن اسعافات الدفاع المدني توجهت، ظهر اليوم، الى جسر الاحرار نتيجة حصول اصابات.

وأوضح أنه لم يتبين لغاية الآن، إن كانت الاصابات نتيجة الرصاص الحي او قنابل مسيلة للدموع.



واغلق متظاهرون في وقت سابق اليوم، جسر الاحرار وسط بغداد، ومنعوا العبور خلاله.