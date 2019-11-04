شاهد بالصور... لقطات من ساحة التحرير اليوم

وثقت عدسة الخليج 365، لطقات من ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد. وتظهر اللقطات متظاهرين شباب من انتماءات مختلفة، وهم يعبرون عن رفضهم للسياسات الحالية، ويطالبون بـ"الحقوق المشروعة"، التي خرجوا من اجلها منذ مطلع تشرين اول الماضي. تصوير/ علي جاسم Advertisements



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