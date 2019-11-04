نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس

رفايل نادال عاد رسميا إلى المركز الأول في ترتيب التصنيف العالمي للاعبي التنس من جديد، لينهي سيطرة دجوكوفيتش على القمة، والتي استمرت لأسابيع طويلة في 2019.

نادال ابتعد بمعدل ليس بكبير عن دجوكوفيتش في التصنيف، بفارق 640 نقطة، حيث رفع رصيده إلى 9585 نقطة، بينما يمتلك الصربي 8945 نقطة.



كما شهدت قائمة العشر الأوائل تغييرات أخرى، حيث تقدم النجم الفرنسي غايل مونفيلس عدة مراكز، ليحتل المركز العاشر في التصنيف الجديد.

في الوقت نفسه، حقق الكندي دينيس شابوفالوف وصيف بطولة باريس بيرسي للماسترز، قفزة قوية متقدما 13 مركزاً، ليحتل المرتبة الـ15 عالمياً، كما تقدم البلغاري غريغور ديميتروف للمركز العشرين، بعد بلوغه نصف نهائي باريس بيرسي.

وإليكم الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين:



1- رفا نادال (إسبانيا) 9585 نقطة.

2 - نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 8945 نقطة

3- روجر فيدرر (سويسرا) 6190 نقطة

4- دانييل ميدفيديف (روسيا) 5705 نقطة

5- دومينيك ثيم (النمسا) 5025 نقطة

6- ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4000 نقطة

7- الكسندر زفيريف (ألمانيا) 2945 نقطة

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8- ماتيو بيريتيني (إيطاليا) 2670 نقطة

9- روبرتو باوتيستا (إسبانيا) 2540 نقطة

10- غايل مونفيلس (فرنسا) 2530 نقطة

11- ديفيد جوفين (بلجيكا) 2335 نقطة

12- فابيو فونيني (إيطاليا) 2290 نقطة

13- كي نيشيكوري (اليابان) 2180 نقطة

14- دييغو شوارتزمان (الأرجنتين) 2125 نقطة

15- دينيس شابوفالوف (كندا) 2050 نقطة

