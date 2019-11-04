إنهاء تكليف جميع عمداء الكليات والمعاهد في العراق

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انهى وزير التعليم العالي قصي السهيل، تكليف عمداء الكليات والمعاهد ومن بدرجتهم.
وبحسب كتاب صدر عن الوزارة وحصلت الخليج 365، على نسخة منه انه "تقرر انهاء تكليف عمداء الكليات والمعاهد ومن بدرجتهم".
واضافت "يكلف معاون العميد للشؤون الإدارية بتسيير الكلية أو المعهد، لحين تعيين البديل وفقاً للقانون واستحصال الموافقات الأصولية".
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