القبض على سارق دراجة نارية من متظاهر في النجف

اعلنت شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بسرقة دراجة نارية بالجرم المشهود من احد المتظاهرين في المحافظة. وقالت المديرية، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن شعبة الكرار لمكافحة الاجرام وبإشراف مباشر من مدير قسم مكافحة اجرام النجف العميد ادهم مكاوي كاظم تمكنت من القاء القبض على سارق بالجرم المشهود بالقرب من فندق النجف السياحي في ساحة الصدرين "



وبينت أن "السارق اعترف بقيامة بسرقة دراجة نارية نوع ارشا اللون سلفري لاتحمل لوحات تسجيل، مشيرا الى "احالته للقضاء لينال جزائه العادل"، مشددة على ضرورة "حماية ممتلكات المتظاهرين".

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