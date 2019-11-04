استطلاع: بايدن يتفوق على ترامب في سباق 2020

لا يزال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، هو الاختيار الأول بين الناخبين الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة التمهيدية لعام 2020، ويتقدم بفارق كبير على منافسه اللدود الرئيس دونالد ترامب، وفقا لاستطلاع جديد للرأي.



وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "فوكس نيوز"، نُشرت نتائجه الأحد، أن ما يقرب من ثلث هؤلاء الناخبين بما يعادل نسبة 31% يؤيدون بايدن.

ووجد الاستطلاع أن السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارين، تأتي في المركز الثاني بنسبة 21%، والسيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، في المركز الثالث بنسبة 19%، بينما جاء عمدة مدينة "ساوث بيند" بولاية إنديانا، بيت بوتيجيج، في المركز الرابع بنسبة 7%.





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وذكرت "فوكس نيوز" أن تقدم بايدن على الديمقراطيين لعام 2020 مدعوم بالناخبين الذين ما زالوا يقولون إن قدرة مرشح الحزب على هزيمة ترامب في الانتخابات العامة أكثر أهمية من أن يستطيع تبادل وجهات النظر نفسها حول القضايا الرئيسية.

وأشار الاستطلاع إلى أنه مع مرور عام على بدء الانتخابات في عام 2020، فإن ترامب يتخلف عن العديد من المرشحين الديمقراطيين، مع احتفاظ بايدن بفارق 12 نقطة بنسبة 51% مقابل 39% على الرئيس في منافسته وجها لوجه.

وعند المنافسة بين ساندرز وترامب، تقدم السيناتور عن ولاية فيرمونت على ترامب بفارق 8 نقاط، وبنسبة 49% مقابل 41%، فيما تقدمت وارن بفارق 5 نقاط على الرئيس.

وتتشابه الأرقام الجديدة إلى حد كبير مع بيانات الاستطلاعات الصادرة في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما حقق بايدن 32% ووارن 22%، وساندرز 17%، وكان بوتيجيج في المركز الرابع بنسبة 4%.

وأجري الاستطلاع الجديد خلال الفترة بين 27 أكتوبر/تشرين الأول و30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمشاركة 1040 ناخبا مسجلين في جميع أنحاء البلاد، وبهامش خطأ قدره 3 نقاط مئوية.