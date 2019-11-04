تمديد حالة الطوارئ بمصر 3 أشهر

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رشا عمارالإثنين 2019/11/4 03:57 م بتوقيت أبوظبي
البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ بمصر
وافق البرلمان المصري، الإثنين، على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وقال البرلمان المصري، في بيان، إن اللجنة العامة اجتمعت اليوم برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، ونظرت قرار رئيس البلاد بشأن إعلان حالة الطوارئ.
وأوضح أن اللجنة العامة استعرضت ما تضمنه القرار والأسباب التي دعت إلى إصداره.
وأكد أن "إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا".
و26 أكتوبر/تشرين أول، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من فجر 27 من الشهر ذاته.
وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/ نيسان 2017، وكان أحدثها موافقة البرلمان في 11 يوليو/ تموز الماضي.
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