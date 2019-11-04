الرئيس اللبناني: مكافحة الفساد أولى مهام الحكومة الجديدة

تعهّد الرئيس اللبناني ميشال عون للأمم المتحدة، الإثنين، بجعل مكافحة الفساد من أولى مهام الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش في قصر بعبدا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال الرئيس اللبناني أمام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: "من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد والتحقيق سيشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات".





ولفت إلى أن التحقيق المزمع إجراؤه يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وكذلك المصالح المستقلة من مختلف المستويات.

ونبه "عون" إلى أن "الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها".

Advertisements

وأشار إلى أن "النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها".

ولفت إلى أنه "لا بد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة".

من جانبه، أكد كوبيتش اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بتطورات الأوضاع في لبنان.





ووضع المسؤول الأممي إمكانات المنظمة الدولية في تصرف لبنان لمساعدته في المسائل التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة.

ودخل اللبنانيون، اليوم، في إضراب عام بالبلاد بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحوها للمسؤولين في السلطة للانطلاق في مسار تشكيل حكومة جديدة.

ودعت المجموعة إلى المشاركة في إضراب عام اليوم، واستكمال المظاهرات والتحركات في المناطق التي تُسهم بالضغط على السلطة حتى تحقيق باقي الأهداف، وهي استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة.