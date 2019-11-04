مقتل 8 من عائلة واحدة جراء انفجار شمالي أفغانستان

قُتل 8 أشخاص على الأقل من عائلة واحدة، الإثنين، جراء انفجار قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارتهم، بإقليم باجلان شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم، جافيد بشارات، إن هناك طفلين و4 نساء بين القتلى، مضيفا أن هناك 6 آخرين على الأقل، أصيبوا بجروح خطيرة.

ووقع الانفجار في نحو الساعة التاسعة صباحا (04:30 بتوقيت جرينتش)، في منطقة تقع على مشارف بول خمري، عاصمة إقليم باجلان.

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ووفقا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان؛ فإن 20% من ضحايا المدنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قتلوا في حوادث تفجير قنابل غير انتحارية؛ ما أسفر عن مقتل 347 مدنيا وإصابة 1317.

ولفت التقرير إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا خلال الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلّط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.